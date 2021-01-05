Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

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Москва 24

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Общество

11:00

В России за сутки подтвердили 24 246 новых случаев коронавируса

общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В России за последние сутки выявили 24 246 новых случаев коронавируса в 84 регионах страны. Об этом сообщили в Оперштабе по ситуации с COVID-19.

Активно выявлено 2 864 (11,8%) случая без клинических проявлений.

В Москве подтвердили 4 842 новых случая коронавируса, в Санкт-Петербурге – 3 649, в Московской области – 1 131, в Нижегородской области – 405, в Свердловской области – 392.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 3 284 384 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста сохраняются в Ненецком автономном округе (0%), в Республике Тыва (0,1%) и Республике Алтай (0,2%).

За последние сутки подтверждено 518 летальных случаев, а выписаны по выздоровлению по всей стране 22 632 человека.

Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от коронавируса. Кроме того глава государства потребовал проработать международное признание данных документов.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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