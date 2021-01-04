Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний. Указ размещен на сайте правовой информации.

Согласно документу, единый порядок действия по предупреждению угрозы из-за заноса опасных заболеваний правительству поручено разработать в трехмесячный срок.

После подписания документ вступает в силу.

Ранее Владимир Путин поручил кабмину до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче сертификатов прошедшим вакцинацию от коронавируса.