Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Президент РФ Владимир Путин утвердил порядок действий органов власти по предупреждению угрозы возникновения ЧС, связанных с заносом в РФ опасных инфекционных заболеваний. Указ размещен на сайте правовой информации.
Согласно документу, единый порядок действия по предупреждению угрозы из-за заноса опасных заболеваний правительству поручено разработать в трехмесячный срок.
После подписания документ вступает в силу.
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