Сертификат о вакцинации от COVID-19 можно получить на портале госулуг с 1 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Все получившие прививку от COVID-19 с 1 января могут получить сертификат о вакцинации на портале госуслуг, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"С 1 января заработал новый функционал в система маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции, на сайте госуслуг в личном кабинете тот пациент, который прошёл вакцинацию, может получить дистанционно сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начал работать", – передает слова министра РИА Новости.

Также он уточнил, что экстренные службы в новогодние праздники работают штатно, несмотря на высокую нагрузку из-за ДТП и коронавируса.

"Все экстренные службы работают в штатном режиме, и все медицинские работники находятся на своих местах рабочих", – сказал он.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции поможет даже тем, кто от самой прививки отказался. По его словам, основной целью вакцинации является достижение коллективного иммунитета.