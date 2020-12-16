Минздрав внес вакцину от COVID-19 в календарь профилактических прививок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Минздрав внес вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок. Приказ ведомства появился на официальном портале правовой информации.
"Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям... дополнить позицией следующего содержания: против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – отмечается в приказе.
Приоритет первого уровня в получении вакцины получают работники медицинских и образовательных организаций. Кроме того, согласно приказу, в первую очередь претендовать на прививку могут лица, которые проживают в организациях соцобслуживания, работают в социальном обслуживании, а также имеющие хронические заболевания.
Ранее поручение о включении прививки от COVID-19 в календарь отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, согласно распоряжению, Минздраву необходимо взять на контроль организацию пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников. В свою очередь Роспотребнадзор обязали продолжить следить за эпидемиологической ситуацией.
Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель. Он отметил, что по мере поступлений новых партий прививок перечень групп населения, которые могут ее получить, будут расширяться.
В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.
Вакцинация от коронавируса началась во всех регионах России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: