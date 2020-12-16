Минздрав внес вакцину от COVID-19 в календарь профилактических прививок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Минздрав внес вакцину от коронавируса в календарь профилактических прививок. Приказ ведомства появился на официальном портале правовой информации.

"Внести изменения в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям... дополнить позицией следующего содержания: против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – отмечается в приказе.

Приоритет первого уровня в получении вакцины получают работники медицинских и образовательных организаций. Кроме того, согласно приказу, в первую очередь претендовать на прививку могут лица, которые проживают в организациях соцобслуживания, работают в социальном обслуживании, а также имеющие хронические заболевания.

Ранее поручение о включении прививки от COVID-19 в календарь отдал премьер-министр Михаил Мишустин. Кроме того, согласно распоряжению, Минздраву необходимо взять на контроль организацию пунктов вакцинации в регионах в период новогодних праздников. В свою очередь Роспотребнадзор обязали продолжить следить за эпидемиологической ситуацией.

Сергей Собянин ранее сообщил, что вакцина от коронавируса может стать доступной для всех жителей Москвы в течение ближайших недель. Он отметил, что по мере поступлений новых партий прививок перечень групп населения, которые могут ее получить, будут расширяться.

В понедельник, 14 декабря, в Москве стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 работников культуры, МФЦ, сферы торговли и услуг. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что круг лиц, имеющих право на прививку, постепенно будет расширяться до того момента, как она не станет доступна всем жителям.