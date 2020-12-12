Предположительно вакцина "Спутник V" будет защищать около двух лет – Гинцбург

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Вакцина против коронавирусной инфекции "Спутник V", возможно, будет защищать организм человека от COVID-19 два года. Об этом заявил глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, сообщает ТАСС.
"Я могу сейчас только предполагать, необходимы экспериментальные данные. Что касается нашей вакцины, платформа, на основе которой она была создана, на ней была создана вакцина против Эболы", – рассказал Гинцбург. По словам главы Центра Гамалеи, согласно экспериментальным данным, аналогичная вакцина может защищать от Эболы два года.
Помимо того, Гинцбург добавил, что другая вакцина Pfizer, вероятно, способна защитить от коронавируса на срок до пяти месяцев. Однако, как отметил директор Центра имени Гамалеи, еще предстоит экспериментально проверить срок защиты.
Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в Российской Федерации в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи.
Ранее в США одобрили вакцину Pfizer от коронавируса. Это первый препарат, который получил разрешение в Соединенных Штатах.
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