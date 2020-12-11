Вакцину "Спутник V" поставили во все российские регионы, кроме Чукотки и Магадана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский препарат "Спутник V" против коронавирусной инфекции для вакцинации медицинских работников и учителей поставили почти во все регионы страны. Сейчас вакцина еще не доставлена на Чукотку и в Магадан, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Минпромторга России Дениса Мантурова.

По его словам, доставить вакцину планируется позже.

"Задача эта выполнена, во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух – это Магадан и Чукотка. Магадан – доставка будет в воскресенье, и на Чукотку это будет в сделано в понедельник", – объяснил Мантуров.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи.