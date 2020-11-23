AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавируса

12:30
Фото: AP Photo/Siphiwe Sibeko/Pool via AP
Британская компания AstraZeneca представила отчет об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции, оценив эффективность препарата на уровне 70%, сообщает RT.
В пресс-службе компании подчеркнули, что представленный показатель основан на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае препарат вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом минимум месяц. Во втором случае специалисты вводили две полные дозы вакцины с интервалом не менее одного месяца.
Первый режим показал эффективность на уровне 90%, а второй – на уровне 62%. Средняя эффективность составила 70%.
Ранее немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Препарат показал 95-процентную эффективность.
Как рассказал профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш, пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По словам эксперта, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V". Кроме того, в это же время станут доступны первые данные об опасных побочных эффектах препаратов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: