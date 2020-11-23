AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавируса

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Британская компания AstraZeneca представила отчет об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции, оценив эффективность препарата на уровне 70%, сообщает RT.

В пресс-службе компании подчеркнули, что представленный показатель основан на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае препарат вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом минимум месяц. Во втором случае специалисты вводили две полные дозы вакцины с интервалом не менее одного месяца.

Первый режим показал эффективность на уровне 90%, а второй – на уровне 62%. Средняя эффективность составила 70%.

Ранее немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Препарат показал 95-процентную эффективность.

Как рассказал профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш, пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По словам эксперта, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V". Кроме того, в это же время станут доступны первые данные об опасных побочных эффектах препаратов.