Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

12:30

AstraZeneca отчиталась об эффективности своей вакцины от коронавируса

медицина за рубежом

Фото: AP Photo/Siphiwe Sibeko/Pool via AP

Британская компания AstraZeneca представила отчет об эффективности своей вакцины от коронавирусной инфекции, оценив эффективность препарата на уровне 70%, сообщает RT.

В пресс-службе компании подчеркнули, что представленный показатель основан на данных об эффективности двух режимов дозирования. В первом случае препарат вводили в виде половинной дозы с последующей полной дозой с интервалом минимум месяц. Во втором случае специалисты вводили две полные дозы вакцины с интервалом не менее одного месяца.

Первый режим показал эффективность на уровне 90%, а второй – на уровне 62%. Средняя эффективность составила 70%.

Ранее немецкая биоинжиниринговая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса. Препарат показал 95-процентную эффективность.

Как рассказал профессор Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрий Кулиш, пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года. По словам эксперта, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V". Кроме того, в это же время станут доступны первые данные об опасных побочных эффектах препаратов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать