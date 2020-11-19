Вакцина BioNTech-Pfizer может быть сертифицирована в декабре

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Вакцина от коронавируса от немецкой компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer может быть одобрена регулирующими органами США и Евросоюза в декабре.

"Это будет зависеть от запросов, которые нам поступят, и от того, будут ли выполнены все условия", – сказал Reuters генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин.

Ранее телеканал CNBC со ссылкой на финальный анализ данных испытания вакцины BioNTech и Pfizer сообщил, что разработка продемонстрировала 95 процентов эффективности.

9 ноября компании опубликовали промежуточные результаты третьей фазы испытаний, согласно которым риск заразиться коронавирусом при применении вакцины более чем на 90 процентов ниже, чем без прививки.

BioNTech и Pfizer также заявили, что рассчитывают произвести во всем мире до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021-м году.

В свою очередь, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцина от BioNTech и Pfizer может столкнуться с проблемами при транспортировке из-за необходимости поддержания низких температур.