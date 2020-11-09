Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Экономика

17:32

Нефть подорожала более чем на 10% на новостях о вакцине от COVID-19

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нефть подорожала на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разрабатывают Pfizer и BioNTech, передает РИА Новости.

Сообщается, что цена январских фьючерсов на Brent повысилась на 10,11%. В настоящий момент она составляет 43,44 доллара за баррель.

Что касается WTI, то декабрьская стоимость фьючерсов поднялась на 11,15% и достигла 41,28 доллара. Кроме того, вырос и российский рынок акции.

В частности, рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,94% и составил 2951,92 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 3,38% и достиг отметки 1218,05 пункта. Кроме того, выросли акции "Аэрофлота" (на 8%) и нефтегазового сектора.

Ранее стало известно, что курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. Евро в то же время снизился на 1,61 рубля, достигнув отметки 90,40 рубля.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать