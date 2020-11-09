Нефть подорожала более чем на 10% на новостях о вакцине от COVID-19

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Нефть подорожала на фоне новостей об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разрабатывают Pfizer и BioNTech, передает РИА Новости.

Сообщается, что цена январских фьючерсов на Brent повысилась на 10,11%. В настоящий момент она составляет 43,44 доллара за баррель.

Что касается WTI, то декабрьская стоимость фьючерсов поднялась на 11,15% и достигла 41,28 доллара. Кроме того, вырос и российский рынок акции.

В частности, рублевый индекс Мосбиржи вырос на 1,94% и составил 2951,92 пункта. Долларовый индекс РТС увеличился на 3,38% и достиг отметки 1218,05 пункта. Кроме того, выросли акции "Аэрофлота" (на 8%) и нефтегазового сектора.

Ранее стало известно, что курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. Евро в то же время снизился на 1,61 рубля, достигнув отметки 90,40 рубля.