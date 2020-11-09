Доллар опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара опустился ниже 76 рублей впервые с 22 сентября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 15:57 мск, доллар падал на 1,44 рубля, до 75,97 рубля, курс евро терял 1,61 рубля, до уровня 90,40 рубля. При этом доллар уже опускался до 75,95 рубля – минимума с 22 сентября.

Ранее американская валюта достигла отметки в 77,87 рубля, опустившись на 1,86% к уровню закрытия предыдущей сессии.

Также сообщалось о росте цен на нефть в связи с растущими ожиданиями на продление странами ОПЕК+ действующих ограничений на добычу нефти. Также ситуация на рынке связана с проведением президентских выборов в США.