Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс доллара впервые с 28 октября достиг отметки в 77,87 рубля, опустившись на 1,86% к уровню закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

К 12:08 курс доллара торговался на уровне 77,95 рубля (-1,8%). Евро дешевел на 1,23% и находился на отметке в 91,75 рубля.

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне упала до 40,81 доллара за баррель. Нефть сорта WTI дешевела до 39,02 доллара за баррель.

Накануне сообщалось о росте цен на нефть в связи с растущими ожиданиями на продление странами ОПЕК+ действующих ограничений на добычу нефти. Также ситуация на рынке связана с проведением президентских выборов в США.