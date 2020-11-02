В Минэнерго оценили возможность падения нефти до 10 долларов за баррель

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Российская Федерация не видит рисков падения цены на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, сообщает ТАСС.

"Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства", – сказал Сорокин.

Заместитель главы Минэнерго уточнил, что РФ способна легко нарастить объемы добычи нефти при цене в 40-50 долларов за баррель.

В марте этого года Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. На фоне этого в нефтяной отрасли возник кризис. Позднее ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

В понедельник, 2 ноября, евро впервые с 2014 года поднялся выше 94 рублей. Доллар впервые с конца марта – выше 80 рублей.