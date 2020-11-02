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Москва 24

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Экономика

21:07

В Минэнерго оценили возможность падения нефти до 10 долларов за баррель

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российская Федерация не видит рисков падения цены на нефть до 10 долларов за баррель. Об этом заявил замминистра энергетики Павел Сорокин, сообщает ТАСС.

"Что касается потенциала, мы не видим каких-то особых рисков, потому что все вернется к нормальному уровню. Мы не видим причин, по которым цены могут упасть до 10 долларов за баррель, то есть к тому уровню, который не обеспечивает рентабельность производства", – сказал Сорокин.

Заместитель главы Минэнерго уточнил, что РФ способна легко нарастить объемы добычи нефти при цене в 40-50 долларов за баррель.

В марте этого года Россия и Казахстан отказались от договора ОПЕК+ в части сокращения объемов добычи. На фоне этого в нефтяной отрасли возник кризис. Позднее ситуация привела к резкому снижению цен на сырье и последующему падению курса рубля по отношению к доллару и евро.

В понедельник, 2 ноября, евро впервые с 2014 года поднялся выше 94 рублей. Доллар впервые с конца марта – выше 80 рублей.

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