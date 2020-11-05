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Москва 24

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Экономика

19:14

Курс евро опустился до 91 рубля

экономика

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Рубль вечером 5 ноября усилил рост, евро опустился ниже 91 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

При этом доллар достиг отметки в 77 рублей. Курс доллара падал на 2,35 рубля, до 76,99 рубля. В свою очередь, курс евро снизился на 1,93 рубля, до уровня 90,96 рубля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал ситуацию с курсом рубля на валютном рынке. Он подчеркнул, что волатильность минимизируется усилиями регулятора.

Ранее курс доллара впервые с 30 марта превысил отметку 80 рублей и составлял 80,19 рубля.

Кроме того, в Минэнерго оценили возможность падения нефти до 10 долларов за баррель.

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