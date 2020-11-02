В Кремле оценили позиции рубля на валютном рынке

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал позиции рубля на валютном рынке, передает РИА Новости. Он отметил, что власти минимизируют волатильность курса рубля, макроэкономическую стабильность удается поддерживать.

"Психологические отметки пробиваются, но волатильность минимизируется усилиями нашего регулятора", – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что большая часть россиян получает доходы в рублях.

"По мере того как мы сокращаем зависимость от импорта, соответственно, волатильность [курса рубля] все меньше и меньше влияет на динамику изменения цен", – сказал пресс-секретарь президента.

Он добавил, что амплитуда волатильности минимизируется благодаря усилиям российского макрорегулятора. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что сейчас любая валюта находится под давлением негативных тенденций в мировой экономике. По его словам, это связано с динамикой потребления энергоресурсов и цен на нефть.

"Но в целом, если говорить о макростабильности, то да, как говорил президент, ее удается поддерживать", – сказал Песков.

Ранее курс доллара впервые с 30 марта превысил отметку 80 рублей. Согласно последним данным, он составлял 80,19 рубля. В то же время евро составил 94,02 рубля – столько европейская валюта не стоила с декабря 2014 года.

Владимир Путин отмечал важность предсказуемости и стабильности рубля. Он подчеркнул, что правительство и Банк России работают в направлении сохранения устойчивости российской валюты.

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский отмечал, что курс доллара в скором времени вырастет до показателей 80–82 рубля. Он также сообщал, что до января – февраля 2021 года позиции национальной валюты будут ухудшаться из-за цен на нефть и второй волны коронавируса.