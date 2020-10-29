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Владимир Путин отметил важность предсказуемости и стабильности рубля.

Он подчеркнул, что правительство и Банк России предпринимают меры для сохранения устойчивости курса национальной валюты.

"Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центробанку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать", – отметил Путин на форуме "Россия зовет!".

29 октября курс евро впервые с 30 сентября превысил отметку в 93 рубля. Курс доллара в свою очередь ускорил рост до 2,2% и вырос до 79,03 рубля впервые с 6 октября.

Ранее сообщалось, что российские банки нарастили импорт иностранной валюты. В августе 2020 года кредитные организацию ввезли в страну 1,62 миллиарда рублей. Этот показатель в 1,8 раза превышает данные за июль и аналогичный период 2019 года.