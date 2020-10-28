Курс евро на Мосбирже превысил 93 рубля впервые с 30 сентября

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Курс евро ускорил рост по отношению к рублю до 1,9% и в моменте достигал 93,01 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи на 21:42. В последний раз европейская валюта преодолевала отметку в 93 рублей 30 сентября.

Курс доллара в ходе валютных торгов ускорил рост до 2,2% к закрытию предыдущей сессии и вырос до 79,03 рубля впервые с 6 октября.

В ЦБ отмечают, что в России существенно вырос импорт иностранной валюты в наличной форме. В августе 2020 года банки ввезли в страну 1,62 миллиарда долларов, что в 1,8 раза превышает показатели за июль и аналогичный период 2019 года.

Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский рассказал, что из-за цен на нефть и второй волны коронавируса у рубля до января-февраля перспективы "очень плохие".