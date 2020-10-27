Банки РФ увеличили импорт долларов в страну почти в два раза

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Российские финансовые организации нарастили импорт иностранной валюты в Россию. Об этом сообщает газета "Известия".
По данным Центробанка, в августе банки ввезли в Россию 1,62 миллиарда долларов в наличной форме. Этот показатель в 1,8 раза превышает данные за июль и аналогичный период 2019 года.
Что касается евро, то спрос на него существенно ниже. Ввоз европейской валюты в августе 2020 года был втрое меньше, чем в июле, и в 5,7 раза ниже, чем в тот же август, но годом ранее. При этом 26 октября курс евро опустился ниже 90 рублей впервые с 25 сентября.
Рекордные показатели по обеим валютам зафиксировали весной 2020 года. Тогда резко вырос импорт доллара и умеренно – евро.
По мнению ряда экспертов, банки наращивают валютную ликвидность на фоне гипотетических проблем в США. По мнению члена совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, из-за предстоящих выборов президента могут возникнуть перебои с проведением валютных операций.
Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева ранее объяснила причины ослабления рубля и дала прогноз на конец октября. По ее словам, негативное влияние на национальную валюту РФ оказывают ухудшение ситуации с коронавирусом и нестабильная ситуация на нефтяном рынке.
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