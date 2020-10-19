Аналитик дала прогноз по курсу рубля на конец октября

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Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева объяснила причины ослабления рубля и дала прогноз на конец октября.

По ее словам, негативное влияние на рубль оказывают ухудшение ситуации с коронавирусом и нестабильная ситуация на нефтяном рынке.

При этом Зайцева указала, что санкции Евросоюза в отношении "узкого круга лиц" не оказали существенного влияния на курс, так как не затронули экономические связи РФ и ЕС.

Вместе с тем стабилизирующее влияние на курс рубля оказывают валютные интервенции Банка России и Минфина, которые сдерживаю его резкое ослабление.

В интервью "Российской газете" эксперт отметила, что волатильность курса будет сохраняться повышенной до итогов выборов в США, которые состоятся 3 ноября.

Аналитик полагает, что рубль имеет все шансы укрепиться при "отсутствии новых негативных факторов геополитического характера".

Она спрогнозировала, что на предстоящей неделе курс доллара будет оставаться в диапазоне от 77 до 78,8 рубля, а евро – от 90,50 до 92,40 рубля.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что падение курса рубля является благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции.

По мнению министра, падение национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.