Мантуров рассказал о преимуществе падения рубля

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что падение курса рубля станет благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции.
В интервью Bloomberg Мантуров отметил, что это "круто". По мнению министра, падение национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.
Кроме того, глава ведомства Мантуров рассказал, что правительство не обсуждает планы по продлению мер поддержки бизнеса.
"Мы надеемся, что пик позади. Восстановление было очень быстрым во многих отраслях", – указал он.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин ранее рассказал, что факторы, которые оказывали давление на рубль в последние месяцы, ухудшились к октябрю.
По его словам, в первую очередь на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США.
Глава Минэкономразвития объяснил ослабление рубля
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