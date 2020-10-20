Эксперт рассказал, какие факторы повлияют на развитие валютного рынка

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Эксперт Роман Блинов рассказал о факторах, которые повлияют на ситуацию на валютном рынке, передает RT.

В частности, он выделил президентские выборы в США. Эксперт подчеркнул, что с их приближением на рынке капитала будет расти волатильность. Он отметил, что она будет передаваться валютному рынку как на международном, так и на национальных уровнях.

Блинов сообщил об отсутствии устойчивой динамики на рынке энергоносителей, несмотря на старт отопительного сезона в мире. Он отметил, что цены на нефть по-прежнему остаются в районе 40–41 доллара за баррель. При этом "нервозность", связанная с пандемией коронавируса, по-прежнему будет влиять на рынок.

"Ну и сами по себе общие геополитические проблемы, которые тоже никуда не делись, также будут оказывать давление на курс национальной валюты как по отношению к евро, так и по отношению к доллару", – подчеркнул Блинов.

20 октября курс евро поднялся на 61 копейку и достиг показателя 93,01 рубля. Впервые с 8 октября европейская валюта превысила планку 93 рубля. Курс доллара в свою очередь увеличился на 27 копеек и составил 77,93 рубля.

Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева отмечала, что падение курса рубля связано с ухудшением ситуации на рынке из-за пандемии коронавируса и нестабильным положением на рынке энергоносителей.

В то же время, по мнению Зайцевой, рубль может укрепиться, если не возникнет новых факторов геополитического характера. Она отметила стабилизирующее влияние на позиции российских денег валютных интервенций Банка России и Минфина.