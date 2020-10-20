Эксперт рассказал, какие факторы повлияют на развитие валютного рынка

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Эксперт Роман Блинов рассказал о факторах, которые повлияют на ситуацию на валютном рынке, передает RT.
В частности, он выделил президентские выборы в США. Эксперт подчеркнул, что с их приближением на рынке капитала будет расти волатильность. Он отметил, что она будет передаваться валютному рынку как на международном, так и на национальных уровнях.
Блинов сообщил об отсутствии устойчивой динамики на рынке энергоносителей, несмотря на старт отопительного сезона в мире. Он отметил, что цены на нефть по-прежнему остаются в районе 40–41 доллара за баррель. При этом "нервозность", связанная с пандемией коронавируса, по-прежнему будет влиять на рынок.
"Ну и сами по себе общие геополитические проблемы, которые тоже никуда не делись, также будут оказывать давление на курс национальной валюты как по отношению к евро, так и по отношению к доллару", – подчеркнул Блинов.
20 октября курс евро поднялся на 61 копейку и достиг показателя 93,01 рубля. Впервые с 8 октября европейская валюта превысила планку 93 рубля. Курс доллара в свою очередь увеличился на 27 копеек и составил 77,93 рубля.
Аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева отмечала, что падение курса рубля связано с ухудшением ситуации на рынке из-за пандемии коронавируса и нестабильным положением на рынке энергоносителей.
В то же время, по мнению Зайцевой, рубль может укрепиться, если не возникнет новых факторов геополитического характера. Она отметила стабилизирующее влияние на позиции российских денег валютных интервенций Банка России и Минфина.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: