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Москва 24

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Экономика

13:03

Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 8 октября

экономика

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Курс евро поднялся выше 92 рублей впервые с 8 октября. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс евро расчетами завтра на 13:02 вырос на 61 копейку, до уровня 92,01 рубля, курс доллара – на 27 копеек, до 77,93 рубля.

Накануне курс евро достиг 91,31 рубля, увеличившись на 0,74 копейки. Курс доллара упал на 4,03 копейки, составив 77,92 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,89 копейки – до 83,94 рубля.

Ранее аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева объяснила, что негативное влияние на рубль оказывают ухудшение ситуации с коронавирусом и нестабильная ситуация на нефтяном рынке.

Зайцева отметила, что санкции Евросоюза в отношении "узкого круга лиц" не оказали существенного влияния на курс, так как не затронули экономические связи РФ и ЕС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что падение курса рубля побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.

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