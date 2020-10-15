Решетников связал ослабление рубля со страхами из-за COVID-19

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Курс рубля ослаблен и находится под давлением, что связано не с экономическими, а с психологическими факторами, считает министр экономического развития РФ Максим Решетников.
По его словам, речь идет о страхах инвесторов из-за развития ситуации с пандемией и возможных санкций, а также ситуации в соседних странах.
"Ситуация на финансовых рынках остается крайне волатильной. Мы наблюдаем ослабление рубля, снижение фондовых индексов. В середине октября на валютном рынке наметилась стабилизация, однако, по нашим оценкам, курс рубля все еще превышает фундаментально обоснованные уровни, он все еще переослаблен", – цитирует Решетникова "Интерфакс".
Ранее главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман оценил вероятность падения рубля к минимумам 2014 и 2016 годов. По мнению эксперта, такое возможно только при резком падении нефтяных цен или введении острых санкций против России.
Гойхман также указал, что позиции рубля могут подвергнуться давлению в случае серьезного обострения ситуации с коронавирусом в мире. Кроме того, движение в ту или иную сторону, по словам эксперта, могут спровоцировать геополитические перипетии.
Рубль продолжает падать по отношению к доллару и евро
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