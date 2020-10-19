Официальный курс евро достиг 91,31 рубля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Официальный курс евро составил 91,31 рубля, передает "Газета.ру" со ссылкой на данные Центрального банка России.

Таким образом, курс европейской валюты увеличился на 0,74 копейки. Курс доллара упал на 4,03 копейки, составив 77,92 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) снизилась на 1,89 копейки – до 83,94 рубля.

Ранее аналитик ГК "ФИНАМ" Анна Зайцева объяснила причины ослабления рубля и дала прогноз на конец октября. По ее словам, негативное влияние на рубль оказывают ухудшение ситуации с коронавирусом и нестабильная ситуация на нефтяном рынке.

При этом Зайцева указала, что санкции Евросоюза в отношении "узкого круга лиц" не оказали существенного влияния на курс, так как не затронули экономические связи РФ и ЕС.

Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее заявил, что падение курса рубля является благоприятным условием для российских компаний, не зависящих от зарубежной продукции. По его мнению, падение национальной валюты побудит отечественных производителей меньше полагаться на импорт.

