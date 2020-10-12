Центробанк сообщил о влиянии ослабления рубля на инфляцию в РФ

Фото: Москва 24/Яна Дейнега
Ослабление рубля будет оказывать давление на инфляцию в РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Центробанка России.
"В ближайшее время повышательное давление на цены может оказывать ослабление рубля", – отметили в учреждении.
Однако обратный эффект может давать сдержанный спрос, заявили в Центробанке. В учреждении считают, что данный фактор будет оказывать дезинфляционное влияние.
В ЦБ РФ отметили, что в 2020 году годовая инфляция составит 3,7–4,2%. При этом в 2021 году она окажется на уровне 3,5–4%, а впоследствии будет держать планку 4%.
В учреждении уточнили, что эти прогнозы будут актуальны, если денежно-кредитная политика государства не изменится.
В последнее время позиции рубля ослабляются на валютных торгах. В том числе имеется мнение, что российская валюта может достигнуть минимума 2014 и 2016 годов. Главный аналитик "ТелеТрейд" Марк Гойхман отметил, что такой сценарий возможен лишь при введении мощных санкций против России или резком снижении цен на нефть.
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер отметил, что в настоящий момент российские активы испытывают серьезное давление со стороны западных партнеров. Однако российская экономика, по его словам, демонстрирует наибольшую устойчивость на фоне кризиса, вызванного коронавирусом. Зельцер подчеркнул, что не удивится, что в 2021 году доллар будет стоит по 70 рублей за единицу валюты.
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