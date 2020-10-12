Аналитик рассказал о перспективах курса рубля в 2021 году

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Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил "Российской газете", что не удивится, если в 2021 году рубль будет котироваться в районе 70 за доллар.

По его словам, российские рисковые активы "испытывают беспрецедентное давление от западных партнеров России". Аналитик считает, что геополитический фактор остается доминирующим в оценке валютных колебаний.

"Угрозы санкций слышатся все громче. Ситуация в пограничных государствах находится в подвешенном состоянии", – сказал он. Даже высокие уровни цен на рынке энергоносителей не оказывают существенной поддержки рублю, добавил Зельцер.

Также эксперт указал, что Россия "демонстрирует наибольшую устойчивость к коронакризису" среди стран G20. Исключением является Китай, который, вероятно, станет единственной страной с положительной динамикой ВВП за год.

Зельцер отметил, что ослабление рубля носит скоротечный характер. Долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты, несмотря на возможное падение в случае введения очередных санкций.

При таком раскладе рубль рискует обновить минимумы конца сентября выше 80 за доллар и 94 по евро. На ближайший месяц в качестве ориентира восстановления нацвалюты эксперты рассматривают область 76 в паре с долларом.

Трейдеры ранее возродили валютную стратегию в ожидании поражения Дональда Трампа на президентских выборах. Они продают рубль и покупают мексиканский песо. Как валюты развивающихся стран, рубль и песо зависят от внешней политики США.