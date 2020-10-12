Аналитик рассказал о перспективах курса рубля в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер заявил "Российской газете", что не удивится, если в 2021 году рубль будет котироваться в районе 70 за доллар.
По его словам, российские рисковые активы "испытывают беспрецедентное давление от западных партнеров России". Аналитик считает, что геополитический фактор остается доминирующим в оценке валютных колебаний.
"Угрозы санкций слышатся все громче. Ситуация в пограничных государствах находится в подвешенном состоянии", – сказал он. Даже высокие уровни цен на рынке энергоносителей не оказывают существенной поддержки рублю, добавил Зельцер.
Также эксперт указал, что Россия "демонстрирует наибольшую устойчивость к коронакризису" среди стран G20. Исключением является Китай, который, вероятно, станет единственной страной с положительной динамикой ВВП за год.
Зельцер отметил, что ослабление рубля носит скоротечный характер. Долгосрочные перспективы находятся на стороне российской валюты, несмотря на возможное падение в случае введения очередных санкций.
При таком раскладе рубль рискует обновить минимумы конца сентября выше 80 за доллар и 94 по евро. На ближайший месяц в качестве ориентира восстановления нацвалюты эксперты рассматривают область 76 в паре с долларом.
Трейдеры ранее возродили валютную стратегию в ожидании поражения Дональда Трампа на президентских выборах. Они продают рубль и покупают мексиканский песо. Как валюты развивающихся стран, рубль и песо зависят от внешней политики США.
Официальный курс евро на среду вырос до 92,52 рубля
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