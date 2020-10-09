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Курс доллара опустился ниже 77 рублей впервые с 25 сентября. Такие данные приводятся в ходе торгов на Мосбирже.
По информации площадки, курс американской валюты расчетами на 10 октября снизился на 30 копеек, до уровня 77,06 рубля. Ранее был зафиксирован показатель в 76,97 рубля.
Что касается евро, то в данном сегменте также отметилось снижение. Европейская валюта подешевела на 27 копеек, до уровня 90,73 рубля.
Фьючерс на нефть марки Brent расчетом на декабрь, напротив, вырос. Специалисты отметили рост в 0,16%, то есть до отметки в 43,41 доллара за баррель.
Накануне Сбербанк объявил об оттоке валютных вкладов клиентов в сентябре. В кредитной организации назвали этот процесс следствием изменения курса евро к доллару, а не волатильность рубля.
По мнению экономиста, преподавателя РАНХиГС при президенте России Владислава Гинько, рубль обладает достаточной привлекательностью для инвесторов. Как следствие, в дальнейшем можно ожидать укрепления российской валюты. Эксперт также подчеркнул, что мировое сообщество осознает – экономика России зависит не только от сырьевого сектора.
Москва 24 рассказала о стоимости российской валюты к Новому году
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