Аналитик спрогнозировал рекордное подорожание доллара

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Введение повторного карантина в сочетании с негативным развитием других событий может привести к тому, что к концу года курс доллара вырастет до 80–85 рублей. Своей позицией с "Российской газетой" поделился главный аналитик "ТелеТрейда" Марк Гойхман.
"Рубль зависит во многом от текущих настроений "бегства от рисков" финансовых рынков, что связано сейчас с развитием второй волны пандемии в мире. Дополнительный негатив проявился из-за военных действий в районе Нагорного Карабаха и из-за усиления санкционной риторики", – считает эксперт.
По его словам, доллар традиционно считается защитным активом, спрос которого вырастает в ситуации неопределенности. Помимо этого, 3 октября стало известно о заражении Дональда Трампа коронавирусом, что также может способствовать росту курса американской валюты.
При этом Гойхман не исключил, что сдержать стремительный рост доллара может решение Центробанка о дополнительной продаже валюты в октябре на 2,9 миллиарда рублей в день.
Специалист считает, что до конца года динамика рубля будет во многом зависеть от степени развития эпидемии и мер противодействия ей в мире и России. Он выразил надежду, что вторая волна не приведет к массовым карантинам.
Ранее Банк России объявил официальный курс евро по отношению к рублю на выходные и понедельник, 5 октября. Официальный курс доллара установили на уровне 78,0915 рубля, что на 81,4 копейки выше предыдущего показателя. Курс евро был повышен на 85,4 копейки – до 91,5779 рубля.
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