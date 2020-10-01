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Экономика

01 октября, 10:07

Аналитики дали прогнозы по росту цен в октябре

экономика финансы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Эксперты ожидают годовую инфляцию в России в октябре на уровне 3,8%, а к концу года – 3,9%, сообщает РИА Новости.

Замдиректора группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Дмитрий Куликов считает, что основным фактором роста цен в октябре станет перенос ослабления курса рубля во внутренние цены.

С ним согласен начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Он также указывает на фактор восстановления потребительской активности.

По его словам, согласно динамике доходов населения и розничных продаж, восстановительный тренд в потреблении остается умеренным.

"Мы уже наблюдали в августе и сентябре ускорение инфляции на этом фоне. В октябре этот тренд, вероятно, будет угасать, но к нему добавится отложенный эффект на цены после прошедшего ослабления рубля", – подчеркнул он.

Главный экономист Совкомбанка Кирилл Соколов, в свою очередь, считает, что сдерживать инфляцию будут нарастающая вторая волна коронавируса в России и постепенное возвращение карантинных мер. Также потребительскую активность сдержит высокая безработица и провал в доходах за время самоизоляции.

По мнению управляющего директора рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергея Гришунина, на это повлияет снижение спроса населения на товары и услуги из-за снижающихся реальных располагаемых доходов, сжатие международного туризма и снижение цен на плодоовощную продукцию.

28 сентября курс евро составил 92,0275 рубля. Такие показатели также не достигались с января 2016 года. Доллар можно было купить за 78 рублей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о своей убежденности в восстановлении национальной валюты. Он отметил двухстороннюю волатильность рубля, в связи с чем за периодом падения должно наступить укрепление российской валюты.

Курс евро превысил 93 рубля впервые с января 2016 года

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