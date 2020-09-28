Эксперт рассказал, что подорожает из-за падения курса рубля

Эксперт оценил ситуацию на валютном рынке
Курс доллара на московской бирже впервые со 2 апреля поднялся до 79 рублей. Колебания в пределах одного рубля продолжаются с самого открытия торгов в понедельник. Евро же достиг отметки 91,76 рубля. Эксперт по инвестициям Андрей Черных рассказал Москве 24, что может подорожать первым делом из-за падения российской валюты.
По его словам, повышение цен прежде всего коснется импорта, большую часть из которого составляют лекарства.
"Так как у нас цены привязаны к доллару, подорожает почти все. Но это не значит, что нужно бежать в обменники и покупать доллары. Сейчас это не самое эффективное решение. Очень редко можно заработать на росте курса валюты, если вы не являетесь профессиональным спекулянтом. Опытные инвесторы сейчас инвестируют в акции сырьевых компаний, в акции добывающих компаний, на бирже, на фондовом рынке. Потому что эти акции имеют тренд роста и они платят хорошие дивиденды. Неопытные инвесторы, как правило, покупают недвижимость", – отметил Черных.
По мнению эксперта по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, на рубль влияет негативная геополитическая ситуация, которая уже привела к нескольким санкционным инициативам со стороны ЕС и США. Специалист прогнозирует сильные валютные колебания в октябре текущего года.
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