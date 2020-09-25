Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российский рубль ускорил снижение к доллару и евро по данным Мосбиржи. Об этом сообщает РИА Новости.
Курс европейской валюты повысился до рекордных значений с февраля 2016 года. За евро на торгах просят 91,01 рубля.
Что касается доллара, то он превысил отметку в 78 рублей. Впервые с 2 апреля 2020 года за американскую валюту дают 78,2 рубля.
Кроме того, на Мосбирже отметили снижение стоимости нефти. Баррель топлива марки Brent с поставками в ноябре сейчас стоит 41,6 доллара, что сигнализирует о падении цены на 0,8%.
По словам эксперта, преподавателя РАНХиГС при президенте России Владислава Гинько, ослабление рубля обусловлено динамикой пары доллар – евро, а также предстоящими выборами в США. Изменение курсов валют при этом не имеет прямого отношения к экономике РФ.
Курс доллара поднялся выше 78 рублей впервые с апреля
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