Курс евро превысил 91 рубль впервые с 2016 года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Российский рубль ускорил снижение к доллару и евро по данным Мосбиржи. Об этом сообщает РИА Новости.

Курс европейской валюты повысился до рекордных значений с февраля 2016 года. За евро на торгах просят 91,01 рубля.

Что касается доллара, то он превысил отметку в 78 рублей. Впервые с 2 апреля 2020 года за американскую валюту дают 78,2 рубля.

Кроме того, на Мосбирже отметили снижение стоимости нефти. Баррель топлива марки Brent с поставками в ноябре сейчас стоит 41,6 доллара, что сигнализирует о падении цены на 0,8%.

По словам эксперта, преподавателя РАНХиГС при президенте России Владислава Гинько, ослабление рубля обусловлено динамикой пары доллар – евро, а также предстоящими выборами в США. Изменение курсов валют при этом не имеет прямого отношения к экономике РФ.

