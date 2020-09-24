Эксперт прокомментировал ситуацию на валютном рынке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Преподаватель РАНХиГС при президенте России Владислав Гинько прокомментировал рост евро в ходе торгов на Московской бирже до 90 рублей, сообщает RT.
По его мнению, повышение курса европейской валюты связано в первую очередь с движением в динамике пары доллар – евро. Он подчеркнул, что это связано с тем, что доллар сильно проседает к евро на мировом валютном рынке.
"Если мы посмотрим на влияние пандемии коронавируса на экономику США, то она в среднем упала в три раза больше, чем европейская, поэтому она оказалась в более слабом состоянии, чем европейская экономика. Это повлияло на то, что инвесторы стали частично перекладываться из доллара в евро", – сказал экономист.
Также влияние на поведение валютного курса, по мнению эксперта, оказывают предстоящие выборы президента в США. Как подчеркнул Гинько, непосредственно к состоянию российской экономики изменение курсов валюты сейчас пока не имеет прямого отношения.
Накануне курс доллара на Мосбирже впервые с 22 апреля вырос до 77 рублей. Курс американской валюты вырос на 1,2% к уровню закрытия предыдущих торгов. Позже продолжилась тенденция роста. К 17:22 по московскому времени курс доллара уже рос на 1,26% – до 77,07 рубля.
Евро на Мосбирже торгуется практически на уровне 90 рублей – за единицу европейской валюты просят 89,93 рубля. Рост относительно предыдущей сессии составил 80 копеек.
Несколько дней назад евро претерпел серьезный скачок. Стоимость евро на Мосбирже тогда превысила 90 рублей. Такой показатель был зафиксирован впервые с 8 сентября текущего года.
Курс евро впервые с 8 сентября поднялся выше 90 рублей
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