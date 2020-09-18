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В России увеличился спрос на иностранную валюту. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Центробанка.
Сообщается, что в мае и июне покупки иностранной валюты побили шестилетний рекорд. По подсчетам регулятора, в феврале и марте россияне, которые покупали валюту на сумму более пяти тысяч долларов, в совокупности приобрели всего 31,6 и 44,21 миллиона долларов.
При этом, как отмечается, в мае и июне такие показали возросли в несколько раз. В эти месяцы объемы сделок увеличились до 310,6 и 607,2 миллиона долларов соответственно. Примечательно, что в основном россияне заключали крупные сделки.
Главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов считает, что россияне и дальше будут активно покупать валюту, но не так массово. Он уточнил, что это связано с тем, что горожане удовлетворили первичные потребности в резервах.
Антонов отметил, что на приобретение валюты влияет сезонность, уточнив, что летом ее активно скупают перед отпуском. По его словам, именно по этой причине повышенный спрос на доллары и евро наблюдается в основном в конце весны и летом.
Ранее эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин рассказал, что лучшей валютой для сбережения в ближайшие несколько месяцев будет шведская крона, швейцарский франк и датская крона. По его словам, эти валюты по росту с начала года к доллару США опередили даже евро.
При этом эксперт добавил, что, учитывая высокие геополитические риски, спрос на другие европейские валюты, в том числе евро, может вскоре резко снизиться. По его словам, доллар может проявить нестабильность на фоне президентских выборов в США.
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