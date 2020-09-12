Эксперт предостерег инвесторов от вкладов в валюту

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Инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин объяснил, почему сейчас стоит отказаться от вкладов в валюту.

По его словам, на валютном рынке крайне высока спекулятивная составляющая. В частности, рубль резко реагирует на рост геополитической напряженности.

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на рубль, добавил эксперт.

При этом Бахтин подчеркнул, что только в будущем можно будет сказать, было ли сегодня верным решением воздержаться от покупки валюты или нет, сообщает агентство "Прайм".

Аналитик отметил, что валюта крайне сложна в прогнозировании, поэтому инвестор должен понимать, каким временным горизонтом он обладает и какие траты планирует.

Ранее крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Кроме того, некоторые кредитные организации заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро.