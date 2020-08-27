В России банки начали вводить комиссии за счета в евро – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Российские банки в августе заявили о введении комиссий за обслуживание счетов в евро. Как пишет газета "Известия", среди них – Газпромбанк, Альфа-банк, Росбанк и банк "Санкт-Петербург".
Европейский центральный банк (ЕЦБ) в качестве антикризисной меры установил отрицательную ставку по вкладам в евро. Это значит, что теперь держать валюту на счетах убыточно для самих банков.
По его прогнозам председателя правления банка "Фридом Финанс" Геннадия Салыча, количество кредитных организаций, которые в ближайшие три года введут аналог отрицательной ставки, будет расти.
С начала 2020 года европейская валюта поднялась к доллару на 5 процентов, к российскому рублю – на 30 процентов. Это в разы больше, чем приносит за год классический рублевый депозит, объяснил эксперт.
Салыч добавил, что клиенты готовы доплатить, чтобы держать сбережения в евро. По его словам, аренда ячейки для хранения наличной валюты – дорогостоящая, а держать ее дома небезопасно.
По мнению экспертов, несмотря на комиссии и околонулевую доходность по сберегательным счетам и вкладам в валюте, евро и доллары для россиян – это возможность сохранить деньги в условиях ослабления рубля.
Аналитики Райффайзенбанка ранее пришли к выводу, что запас валютной ликвидности в российских банках в июле полностью истощился. Как отмечают эксперты, этот показатель уменьшился на пять миллиардов долларов и стал отрицательным.
Также сообщалось, что крупнейшие российские банки зафиксировали отток валютных вкладов. Клиенты семи из 11 системно значимых финансово-кредитных учреждений забрали в июне с валютных депозитов 602,4 миллиона долларов.
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