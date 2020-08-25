Эксперты спрогнозировали отзыв лицензий у 36 российских банков

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В течение следующих четырех кварталов 36 российских банков могут лишиться лицензии. Об этом сообщило рейтинговое агентство "Эксперт РА", которое провело расчет индекса здоровья банковского сектора РФ.

Аналитики отметили, что на фоне пандемии коронавируса банки с низкой кредитоспособностью не могут оптимизировать свою деятельность, что грозит ускорением темпов отзыва лицензий в конце года.

Также специалисты прогнозируют в конце 2020 года и в начале 2021 года рост числа отзывов лицензий по инициативе акционеров банков, передает ТАСС.

Речь идет о случаях, когда кредитные организации становятся неэффективными и зависимыми от постоянных капиталовложений со стороны собственников.

В агентстве полагают, что в случае отзывов лицензий наименее устойчивых банков по итогам 2020 года следует ожидать рост индекса здоровья банковского сектора.

В августе Банк России аннулировал лицензии на осуществление операций у столичных банков "Славянский кредит" и "Оргбанк", которые приняли решение о добровольной ликвидации.