ЦБ аннулировал лицензию у столичного банка "Славянский кредит"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России аннулировал лицензию на осуществление операций у столичного банка "Славянский кредит". Об этом говорится на сайте ЦБ.

Как отмечается, по величине активов кредитная организация занимала 287-е место в российской банковской системе.

В сообщении сказано, что лицензия была аннулирована из-за ходатайства кредитной организации, которое было направлено в ЦБ в связи с решением общего собрания участников о ее добровольной ликвидации.

В июле Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АКБ "Ресурс-траст". Аналогичная процедура была применена к "Народному банку".

