Центробанк лишил лицензии московский банк "Ресурс-траст"

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Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского АКБ "Ресурс-траст", сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение регулятора.

Как сообщает ЦБ, лицензия была аннулирована в связи с ходатайством кредитной организации о решении общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

Банк занимал 396-е место в банковской системе РФ, не являлся участником системы страхования вкладов.

Ранее Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного "Народного банка".