Банк России аннулировал лицензию Проминвестбанка

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у столичного Проминвестбанка.

"Основанием для аннулирования лицензии у АКБ "Проминвестбанк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", – сообщили в пресс-службе регулятора.

В Проминвестбанке уточнили, что располагают имуществом для удовлетворения требований кредиторов. При этом банк не был участником системы страхования вкладов.

Согласно сводным данным, на 1 июля 2020 года Проминвестбанк занимал 235-е место в системе кредитных организаций России.

Ранее сообщалось, что 17 июля Банк России аннулировал лицензию столичного банка "Кузнецкий мост". Причиной также стала добровольная ликвидация организации.

