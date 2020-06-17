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Происшествия

19:27

Трое экс-сотрудников банка "БФГ-Кредит" задержаны по обвинению в растрате 12,9 млрд рублей

происшествия

Фото: depositphotos/LUNNO

В Москве задержаны бывшие сотрудники кредитного управления банка "БФГ-Кредит", обвиняемые в растрате 12,9 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба СКР.

Михаилу Дорогинину, Алексею Горлину и Юлии Финкельштейн предъявлено обвинение в хищении денежных средств банка в особо крупном размере, совершенном организованной группой и с использованием служебного положения.

Следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Ранее в розыск были объявлены владельцы и председатель правления "БФГ-Кредит" Юрий Глоцер, Евгений Мафцир и Павел Дойнов. В 2014–2016 годах они организовали хищение денежных средств банка и скрылись за границей.

В 2016 году банк России отозвал лицензию у банка "БФГ-Кредит", который входил в 100 крупнейших российских банков по величине активов. Причиной такого решения стало то, что кредитная организация полностью утратила капитал.

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