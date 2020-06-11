Банки просят ЦБ блокировать сомнительные переводы без ответа клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Банки предлагают ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента. Данная мера будет применяться, если пользователь не вышел на связь с банком, приводит РБК предложения из документа участников платежного рынка.

Согласно действующему законодательству, банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не связался в течение двух рабочих дней. При этом предлагается исключить данную норму из закона "О национальной платежной системе".

"Исходя из практики это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества", – следует из обоснования предложения, автором которого стал Тинькофф Банк.

В сентябре 2018 года у банков появилось право на блокировку денежных переводов физического лица на два дня, если они содержат признаки совершения операции без согласия клиента. Так, в течение этого периода работникам банка требуется получить подтверждение от клиента по операции.

Однако если пользователь не вышел на связь, то банк все равно возобновляет операцию, отправляя деньги получателю. Данный вариант является не самым безопасным и приводит к мошенничеству, обращают внимание авторы инициативы.

Ранее в ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий". Как говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области, он был навязан людям недобросовестными юридическими организациями.