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Общество

06:12

В ПФР предупредили о мошенничестве с "перерасчетом пенсий"

общество

Фото: Depositphotos

В Пенсионном фонде (ПФР) рассказали о резком увеличении числа обращений граждан о "перерасчете пенсий", сообщает News.ru.

Как говорится на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области, он был навязан людям недобросовестными юридическими организациями.

Средняя сумма перерасчета составила порядка 50 рублей. Однако за подготовку заявлений и юридическое сопровождение взималась плата от 20 тысяч до 900 тысяч рублей.

Кроме того, в управлении напомнили, что мошенники часто представляются сотрудниками ПФР и говорят о денежной выплате при предоставлении номера счета.

Также возможна рассылка СМС-сообщений с информацией о компенсации с сайта, маскирующегося под портал Госуслуг, а затем предлагают перевести деньги за госпошлину.

В этой связи нельзя не указывать на неизвестных сайтах данные банковской карты и пароли из СМС-сообщений. В подобных ситуациях следует обращаться в полицию.

Ранее стало известно, что появились мошеннические сайты, предлагающие получить социальные выплаты на детей в 5 и 10 тысяч рублей.

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