Россиян предупредили о мошенничестве с детскими выплатами

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В России появились мошеннические сайты, предлагающие получить выплаты на детей, сообщается в Telegram-канале сайта стопкоронавирус.рф.

"В интернете появились сайты-мошенники, предлагающие быстро получить выплаты на детей в 5 и 10 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

В связи с этим россиянам напомнили, что дистанционное заявление на выплаты на детей до 3 лет и от 3 до 16 лет можно подать только на сайте Пенсионного фонда России и на портале госуслуг. При этом следует обращать пристальное внимание на домен сайта, поскольку злоумышленники специально выбирают созвучные названия.

"Официальный портал гослуслуг и сайт ПФР никогда не станут запрашивать данные банковской карты, ПИН-код с нее или CVV-код", – предупредили граждан.

Ранее в ПФР объяснили порядок получения выплаты в 10 тысяч рублей для семей с детьми. Сообщалось, что подать заявление можно до 1 октября и по предварительной записи, если речь идет о личном посещении.

11 мая Владимир Путин предложил пакет мер по поддержке экономики и населения. В частности, он предложил увеличить пособие по уходу за ребенком до 6 750 рублей, единовременно выплатить семьям с детьми от трех до 16 лет по 10 тысяч рублей и установить ежемесячную выплату 5 тысяч рублей с апреля по июнь семьям с детьми до трех лет.