Как подать заявку на оформление единовременной выплаты на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Россиянам рассказали, как оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Ее сумма составляет 10 тысяч рублей, информирует портал мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что для подачи заявления на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Известно, что соответствующую материальную поддержку можно получить на каждого ребенка, имеющего гражданство РФ.
Срок старта выплат – 1 июня. Заявки на них принимаются до 1 октября текущего года.
Также на портале госуслуг появилась возможность для оформления ежемесячной выплаты на детей, возраст которых составляет до 3 лет. Ее размер – 5 тысяч рублей.
Уточняется, что такую финансовую помощь могут получить семьи, имеющие право на маткапитал.
В случае если в семье несколько детей указанного возраста, средства будут предоставляться на каждого ребенка. Подобная мера поддержки действует с апреля по июнь. Документы на получение выплаты можно подать также до 1 октября.
Ранее Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет. Об этом президент РФ заявил во время своего обращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.
Помимо этого, глава государства заявил о том, что с 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.
Сообщалось, что в правительстве соответствующие дополнительные выплаты семьям с детьми утвердили. В пресс-службе кабмина уточнили, что для получения выплаты достаточно подать заявление. Это можно сделать дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или во время личного посещения ведомства.
Как семьям с детьми получить дополнительные выплаты
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