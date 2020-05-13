Как подать заявку на оформление единовременной выплаты на детей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Россиянам рассказали, как оформить единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет. Ее сумма составляет 10 тысяч рублей, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что для подачи заявления на портале госуслуг был запущен специальный сервис. Известно, что соответствующую материальную поддержку можно получить на каждого ребенка, имеющего гражданство РФ.

Срок старта выплат – 1 июня. Заявки на них принимаются до 1 октября текущего года.

Также на портале госуслуг появилась возможность для оформления ежемесячной выплаты на детей, возраст которых составляет до 3 лет. Ее размер – 5 тысяч рублей.

Уточняется, что такую финансовую помощь могут получить семьи, имеющие право на маткапитал.

В случае если в семье несколько детей указанного возраста, средства будут предоставляться на каждого ребенка. Подобная мера поддержки действует с апреля по июнь. Документы на получение выплаты можно подать также до 1 октября.

Ранее Владимир Путин предложил установить дополнительную ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет. Об этом президент РФ заявил во время своего обращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Помимо этого, глава государства заявил о том, что с 1 июня в России будет произведена единоразовая выплата в 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 3 до 15 лет включительно.

Сообщалось, что в правительстве соответствующие дополнительные выплаты семьям с детьми утвердили. В пресс-службе кабмина уточнили, что для получения выплаты достаточно подать заявление. Это можно сделать дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или во время личного посещения ведомства.