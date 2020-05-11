Выплаты на детей до 3 лет дополнительно получат почти 1,7 млн семей

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Около 25 миллиардов рублей направят на дополнительные выплаты на детей до трех лет. Средства получат родители почти 1,7 миллиона детей в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве уточнили, что дополнительную поддержку смогут получить семьи, в которых единственный ребенок родился до 1 января 2020 года и не достиг 3-летнего возраста.

Раньше на выплаты действовало ограничение: получить их могли только те семьи, которые имеют право на материнский капитал. Сейчас выплаты в общей сложности могут быть назначены почти на 5 миллионов детей до трех лет.

Выплата по 5 тысяч рублей начисляется за период с апреля по июнь. Для ее получения родителям достаточно до 1 октября подать заявление через портал госуслуг или в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.

Пособие не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер соцподдержки.

В Минтруде также отметили, что выплата в 10 тысяч рублей может быть назначена почти для 22 миллионов детей в возрасте от 3 до 16 лет. На это направят около 200 миллиардов рублей.

Ранее Владимир Путин поручил обеспечить дополнительно ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей для всех детей в возрасте до трех лет.

Об этом президент РФ сообщил во время своего телеобращения к гражданам в рамках совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.