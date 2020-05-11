Путин призвал россиян усилить собственные меры безопасности из-за коронавируса

Фото: Москва 24/Никита Симнов

Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке призвал всех россиян быть предельно осторожными и усиливать собственные меры безопасности из-за коронавируса.

"Дорогие друзья, будьте предельно осторожны, пожалуйста, сохраняйте и даже усиливайте сейчас свое внимание к личным мерам предупреждения заражения", – сказал он.

Глава государства выразил надежду, что жители страны с пониманием отнесутся к принимаемым в их регионе мерам в этой сфере.

Президент РФ отметил, что ситуация в стране позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений.

По его словам, принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян, а по количеству ежедневных тестов на COVID-19 Россия находится в лидерах.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19.