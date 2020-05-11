Ситуация позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений – Путин

Фото: Москва 24/Никита Симнов

Ситуация в РФ позволяет перейти к этапу постепенного снятия ограничений, связанных с коронавирусом, заявил Владимир Путин в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической обстановке.

Президент РФ отметил, что принятые меры позволили сохранить жизни тысяч россиян, а по количеству ежедневных тестов на COVID-19 Россия находится в лидерах.

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было. Всего в стране зарегистрировано 221 344 случаев COVID-19.