В России выявлено 11 656 новых случаев COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За последние сутки в России выявили 11 656 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом. При этом в 5 417 выявленных случаях клинических проявлений не было.

COVID-19 зафиксировали в 84 регионах. Наибольшее число случаев зарегистрировано в Москве – 6 196. В Московской области выявили 1 079 новых случаев, в Санкт-Петербурге – 307, в Нижегородской области – 291, в Смоленской области – 164, в Дагестане – 119, в Свердловской области – 108.

По 98 новых случаев зарегистрировали в Калужской области и Краснодарском крае, 96 – в Рязанской области, 92 – в Саратовской области, по 91 – в Белгородской и Тамбовской областях, 90 – в Татарстане, 88 – в Ростовской области, 86 – в Тульской области, 85 – в Ивановской области, 84 – в Ханты-Мансийском АО, 80 – в Кабардино-Балкарии.

В Ярославской области выявили 78 человек, во Владимирской и Челябинской областях – по 77, в Башкирии и Чувашии – по 76, в Курской области – 74, в Брянской области – 73, в Северной Осетии – 72, в Новосибирской области – 71, в Томской области – 69, в Ленинградской и Самарской областях – по 66, в Орловской области 64, в Ямало-Ненецком АО – 62.

В Красноярском крае зарегистрировали 58 случаев COVID-19, в Воронежской области и Приморском крае – по 51, в Бурятии – 50, в Волгоградской и Оренбургской областях – по 49, в Липецкой области – 48, в Ингушетии – 46, в Мурманской области – 45, в Мордовии – 42, в Ульяновской области, Хакасии и Республике Саха (Якутия) – по 41, в Калининградской области – 40.

В Забайкальском и Хабаровском краях – по 39 подтвержденных случаев COVID-19, в Пензенской области и Алтайском крае – по 38, в Ставропольском крае – 34, в Астраханской области – 33, в Архангельской области – 32, в Тверской области – 31, в Тюменской области – 29, в Чечне и Кировской области – по 28, в Республике Марий Эл – 25, в Иркутской области – 24, в Омской области – 23, в Республике Коми и Калмыкии – по 21, в Удмуртии – 19, в Кемеровской области – 18, в Новгородской области и Адыгее – 17.

По 15 человек выявили в Костромской и Псковской областях, по 12 – в Карелии, Вологодской области, Карачаево-Черкесии, Республике Тыва и Амурской области, 10 – в Пермском крае, 8 – в Камчатском крае, по 6 – в Курганской области и Еврейской АО, по 4 – в Крыму и Севастополе, 2 – в Республике Алтай и по 1 – в Ненецком автономном округе, Сахалинской области и Чукотском АО.

В России нарастающим итогом зарегистрировано 221 344 случаев коронавирусной инфекции. Это на 5,6% больше, чем днем ранее.



За последние сутки умерли 94 человек, большинство из них в Москве – 56. За весь период скончались 2 009 человек. Выздоровели за сутки 5 495 пациентов. Всего же выписали уже 39 801 человека.

На сегодняшний день в России провели уже более 5,6 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Только за последние сутки в стране выполнили около 188 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением остаются 247 тысяч человек.

28 апреля Путин на совещании по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действие ограничительных мер в связи с распространением COVID-19 до 12 мая.

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. На первом можно будет гулять с детьми и заниматься спортом на открытом воздухе. Второй предполагает прогулки, открытие объектов торговли и начало работы образовательных организаций. На третьем этапе начнут работать парки и скверы при соблюдении условий дистанции. Откроются гостиницы и предприятия общепита.

Сергей Собянин же заявил, что говорить о снятии ограничений в Москве пока рано.

Мэр продлил режим самоизоляции до 31 мая. В общественном транспорте Москвы станет обязательным ношение масок и перчаток. Система цифровых пропусков для передвижения по городу после 12 мая сохранится.

По словам мэра, сейчас нет возможности открыть предприятия сферы услуг и быта. Тем не менее сразу после праздников возобновится работа всех промышленных предприятий и предприятий строительной отрасли.

Собянин заявил, что кафе и кинотеатры откроются в Москве в последнюю очередь. Эти места могут представлять повышенную опасность в распространении коронавируса COVID-19.

