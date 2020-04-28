Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в России

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая. Об этом глава государства заявил в ходе совещания с руководителями субъектов РФ по вопросам борьбы с коронавирусом.
"Впереди у нас череда больших майских праздников и между ними – рабочие дни: 6–7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной ситуации многие бы не работали: брали бы отгулы или отпуска, поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы", – сказал Путин.
Глава государства отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики.
Представитель Кремля также рассказал, что московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома. В то же время Песков заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в России подтвердили 6 411 случаев заражения коронавирусной инфекцией. COVID-19 зарегистрировали в 83 регионах страны. Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,4% больше, чем днем ранее.
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