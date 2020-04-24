В США расширили перечень симптомов, характерных для COVID-19

Фото: AP Photo/John Minchillo

Центр по контролю и профилактике заболеваний США расширил перечень симптомов, характерных для заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В обновленный список попали такие отличительные признаки заболевания, как головная боль, потеря обоняния, усталость, озноб, боли в мышцах или в горле. Также в перечне отметили состояния, которые требуют экстренной помощи. В них вошли цианоз, спутанность сознания, постоянная боль в груди и затрудненное дыхание.

Ранее в списке фигурировали лишь основные симптомы, указывающие на заражение коронавирусом, а именно высокая температура, кашель и одышка.

Ранее американские ученые обнаружили новый симптом COVID-19. Исследователи выяснили, что при заражении коронавирусом у людей могут меняться цвет пальцев ног. Они становятся синего или пурпурного цвета. Новый симптом обозначили как "коронавирусные пальцы".

В Москве же симптомы ОРВИ стали основанием для обязательного тестирования на заражение COVID-19. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Данная мера связана с тем, что симптоматика обычного ОРВИ очень похожа на коронавирусную, в связи с чем эти заболевания легко спутать.

По данным ВОЗ от 24 апреля, более 2,5 миллиона человек заразились COVID-19 по всему миру. Более 175 тысяч скончалось в результате осложнений, вызванных коронавирусом. Наибольшее число заболевших зафиксировано в США, где COVID-19 заразилось более 800 тысяч человек.