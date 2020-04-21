Врач назвал отличия сезонной аллергии от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Профессор Королевского колледжа врачей общей практики Великобритании Мартин Маршалл заявил, что сезонная аллергия похожа на коронавирус, но существуют ключевые отличия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, для аллергии в первую очередь характерны насморк или заложенный нос, а также чихание и слезотечение. При подобной реакции организма может быть периодический кашель, а в целом симптомы могут варьироваться в зависимости от времени суток.

Для коронавируса характерны высокая температура и постоянный кашель. Эти симптомы не зависят от внешних факторов и обладают устойчивым характером. При них людям необходимо вызвать врача и самоизолироваться.

Ранее аллерголог-иммунолог Депздрава Дарья Фомина рассказала, что аллергики не входят в группу риска по коронавирусу. По словам специалиста, пока нет научных данных о связи между двумя заболеваниями.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. Это на 12% больше, чем днем ранее.

